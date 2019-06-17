تامازيرت تمثل الجزائر في قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية بدءا من الاثنين بالموزمبيق

تشارك وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت ممثلة للجزائر في فعاليات الطبعة 12 لقمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية التي ستحتضنها العاصمة الموزمبيقية مابوتو من 18 إلى 21 جوان الجاري, حسبما أفاد به الاثنين بيان للوزارة.

و ستشهد هذه القمة مشاركة 1.000 مسؤول مسير لمؤسسات أمريكية و إفريقية و مستثمرين دوليين و كبار الموظفين و الأطراف المتعددة.

و سيشكل هذا الموعد القاري فرصة لتعزيز تدفق الاستثمارات المشتركة بين الولايات المتحدة و الدول الإفريقية كما يهدف إلى ربط علاقات عمل و شراكة في عديد المجالات (البترول و الغاز و الصناعة الغذائية و الصناعة الاستخراجية و التصنيع و البنى التحتية و الصحة و السياحة و الاتصالات و المالية) يضيف ذات البيان.

و ستنظم على هامش هذه القمة العديد من النشاطات على غرار معارض لمختلف المنتجات والخدمات و محاضرات حول الاستثمار حيث ستقدم المؤسسات مشاريعها للمؤسسات المالية, فضلا عن عقد عدة لقاءات حول تطوير المؤسسات.

و ستجري الوزيرة العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من ممثلي الحكومات الإفريقية كما ستستقبل في جلسات عدة مسؤولين اقتصاديين من اجل بحث آفاق التعاون الاقتصادي و فرص الشراكة و الاستثمار بالجزائر.