تامازيرت تمثل الجزائر في قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية بدءا من الاثنين بالموزمبيق

17/06/2019 - 17:04

تشارك وزيرة الصناعة و المناجم جميلة  تامازيرت ممثلة للجزائر في فعاليات الطبعة 12 لقمة الأعمال  الأمريكية-الإفريقية التي ستحتضنها العاصمة الموزمبيقية مابوتو من 18 إلى 21  جوان الجاري, حسبما أفاد به الاثنين بيان للوزارة.

و ستشهد هذه القمة مشاركة 1.000 مسؤول مسير لمؤسسات أمريكية و إفريقية و  مستثمرين دوليين و كبار الموظفين و الأطراف المتعددة. 

و سيشكل هذا الموعد القاري فرصة لتعزيز تدفق  الاستثمارات المشتركة بين  الولايات المتحدة و الدول الإفريقية كما يهدف إلى ربط علاقات عمل و شراكة في  عديد المجالات (البترول و الغاز و الصناعة الغذائية و الصناعة الاستخراجية و  التصنيع و البنى التحتية و الصحة و السياحة و الاتصالات و المالية) يضيف ذات  البيان.

و ستنظم على هامش هذه القمة العديد من النشاطات على غرار معارض  لمختلف المنتجات والخدمات و محاضرات حول الاستثمار حيث ستقدم المؤسسات مشاريعها  للمؤسسات المالية, فضلا عن عقد عدة لقاءات حول تطوير المؤسسات. 

و ستجري الوزيرة  العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من ممثلي الحكومات  الإفريقية  كما ستستقبل في جلسات عدة مسؤولين اقتصاديين من اجل بحث آفاق  التعاون الاقتصادي و فرص الشراكة و الاستثمار بالجزائر.

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