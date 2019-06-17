وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته

أعلن التلفزيون المصري الرسمي هذا الاثنين نبأ وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة في ما يعرف بـ"قضية التخابر مع قطر".

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي عليه، وتوفي على إثر ذلك.

ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن وزارة الداخلية في مصر أعلنت حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة مرسي الذي حكم البلاد من 30 جوان 2012 الى غاية 03 جويلية 2013, تاريخ تنحيته.