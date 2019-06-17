تجهيز أكثر من 30 معاقا بالقدم الذكي خلال الثلاثي الأول 2019 بوهران

تكفلت وحدة الإنتاج لوهران التابعة للديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية و لواحقها بتجهيز 36 معاقا حركيا من عضو اصطناعي ذكي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسبما استفيذ لدى مسؤولة هذه الوحدة.

وقد استفاد 36 مريضا يعاني من إعاقة في الاطراف السفلية من عضو إصطناعي مع قدم " ديناميكي ذكي " أو مايطلق عليه ب "بروتاز نيو" خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية كما أضافت حفصة اذزين، مبرزة أن هذه التقنية الحديثة تشمل أيضا الركبات "ايدروليك" و"بنوماتيك" و"أرجل ترياس".

ولم تسجل ذات الوحدة التي تنشط بحي "محيي الدين" (الاكميل سابقا) وتنتج مختلف أنواع التجهيزات الخاصة بالمعاقين أي صعوبات في تأقلم المستفيدين مع هذه التقنية الحديثة المعتمدة في 2018 ، حسبما أوضحته السيدة ادزين.

ويتميز "بروتاز نيو" عن التقليدية بسهولة الحركة كونه خفيف الوزن حيث يساعد المعاق أكثر على المشي و التحرك السلس مما يجعله أكثر راحة وملائمة في حياته اليومية لاسيما عند أداءه نشاطه وفق ذات المصدر.

وذكرت ذات المسؤولة أنه "بودنا أن يستفيد من الارجل الذكية أي ديناميكية الأشخاص من الفئات النشطة والذين لا تقل أعمارهم عن 45 سنة وذلك بعد موافقة الطبيب المختص وهي قابلة للتجديد كل ثلاث سنوات".

ومع استلام المقر الجديد لوحدة الانتاج لوهران الذي يرتقب أن يكون في سبتمبر القادم وسيتعزز بمعدات متطورة سيتم إعتماد تكنولوجيات حديثة أخرى على غرار استعمال آلياف الكربون في تصنيع تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة كما أشير اليه.

ومن جهة اخرى، فان هذه الوحدة التابعة للمديرية الجهوية غرب للديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية و لواحقها يقوم بتجهيز العروس المعاقة بأحذية "أروتوبديك " بيضاء اللون حيث تقوم الوحدة بتصنيع نحو 10 من هذا النوع من الأحذية الطبية سنويا.

للاشارة تسير حاليا الوحدة المذكورة 25.081 ملفا لذوي الاحتياجات الخاصة و تضم مركز مستغانم الذي ينتج مختلف المنتجات باستثناء الاحذية الطبية وملحقة أدرار الجوارية للتوزيع والمساعدة التقنية على المشي ودار البدائل الصحية و مركز البدائل السمعية بوهران