افتتاح فعاليات معرض الجزائر الدولي الـ 52 هذا الثلاثاء بمشاركة 15 بلدا

تفتتح الطبعة الـ 52 لمعرض الجزائر الدولي غدا الثلاثاء بقصر المعارض بالعاصمة بمشاركة أكثر من 500 متعامل اقتصادي محلي و أجنبي قادمين من 15 بلدا على الاقل.

وتنظم هذه الطبعة الجديدة خلال الفترة ما بين 18 و 23 جوان الجاري، تحت شعار" الجزائر: التنويع الاقتصادي وفرص الشراكة المرتقبة"، حسب ما أفاد به المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير، طيب زيتوني

وتمتد الأجنحة الوطنية و الأجنبية المخصصة للمعرض على مساحة اجمالية قدرها 22.046 م2 منها 19.880 م2 مخصصة للعارضين الوطنيين و 2.090 م2 للعارضين الاجانب.

اما العدد الإجمالي للمشاركين فيبلغ 501 متعامل اقتصادي، منهم 361 شركة جزائرية من القطاعين العام و الخاص و 140 شركة أجنبية.

وستعرف هذه الطبعة مشاركة كل من ألمانيا ، تركيا ، تونس ، سوريا ، السودان والولايات المتحدة الأمريكية وكوبا والبرازيل والصين وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا وإثيوبيا و مالي و فرنسا التي تعتبر كلها "ضيوف شرف".

ويمثل المتعاملين الأجانب المشاركين بشكل خاص في هذه الطبعة الجديدة، شركات قادمة من إيطاليا وجمهورية التشيك وألمانيا وباكستان وفرنسا وتونس ومصر.

وسيتم على هامش المعرض تنظيم برنامج نشاطات اقتصادية تحت عنوان "الفترات المسائية للمعرض" يمس العديد من الجوانب الاقتصادية و ذلك ايام 19 و 20 و 22

جوان حيث سيتم تنظيم العديد من الندوات الصحفية تناقش مختلف المواضيع ينشطها خبراء اقتصاديين جزائريين و أجانب.

ومن بين أهم المواضيع "تدويل المؤسسات الصغيرة الجزائرية : التحديات و الاهداف" و "الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات" و "آفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية" و كذا العديد من المواضيع الأخرى ذات علاقة بالقطاع الاقتصادي.

وسيتم فتح المعرض أمام الجمهور العريض يوميا من 11سا00د الى 19سا00د عدا يوم السبت 22 جوان حيث سيتم غلق أبواب المعرض على 21سا مساء.