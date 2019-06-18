تكفل تام لمترشحي البكالوريا بإليزي في النقل والإطعام والرعاية الطبية

وفرت السلطات المحلية بولاية ايليزي كل الظروف المواتية لإنجاح امتحانات البكالوريا، خاصة فيما تعلق بتوفير وسائل النقل والإطعام والرعاية الطبية.

وقال مفتش التربية للمقاطعة الإدارية جانت عبدالقادر شلغوم في تصريح لإذاعة الجزائر من إليزي ، إن مصالحه وفرت أطباء وأطباء نفسانيين، لضمان الرعاية الطبية للممتحنين في شهادة الباكالوريا، خاصة في المناطق المنكوبة، كاشفا في السياق ذاته عن توفير وسائل النقل والإطعام لكل المترشحين، وهو ما لاقى ترحيبا لدى هؤلاء حسب ما يضيف المتحدث ذاته.

وطمأن شلغوم أن هذه الإجراءات ستستمر طيلة أيام الامتحانات، مؤكدا سير العملية في ظروف حسنة لحد الآن.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية