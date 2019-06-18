بكالوريا 2019: التسجيلات الجامعية تنطلق في 20 جويلية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الجدد دورة 2019 حيث تنطلق التسجيلات الأولية في 20 جويلية المقبل و يكون أخر أجل للتسجيلات النهائية في 12 سبتمبر, حسب ما جاء في المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2020/2019 .

و حسب المنشور الوزاري الذي تم التوقيع عليه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة , تم تحديد أربع مراحل للتسجيلات الجامعية , و ذلك بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا و حصول الناجحين الجدد على رقمهم الخاص من الثانوية التي يدرسون بها و الأحرار من مديرية التربية لولايتهم ي وتنطلق مرحلة التسجيلات الأولية من20 جويلية إلى غاية 03 أوت ، و تتضمن هذه المرحلة ملء بطاقة الرغبات وإيداعها عبر الخط من خلال موقع الواب للتسجيلات الجامعية http:www:orientation-esi.dz و الإعلان عن نتائج التوجيه.

و يتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 04 إلى 17 أوت ويسمح للطلبة الجدد خلال هذه الفترة بتأكيد التسجيل الأولي أو إعادة التوجيه في الفترة الممتدة ما بين 04 و08 أوت أو إجراء اختبارات من و مقابلات بالنسبة للشعب المعنية .

و من جهة أخرى ,يتم في نفس الفترة فتح البوابة المخصصة للإيواء من 08 إلى 17 أوت, في حين يتم إجراء المعالجة الثانية في حالة الرسوب في الاختبارات والمقابلات و طلبات إعادة التوجيه في الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 17 من نفس الشهر.

ويتم الإعلان عن التسجيلات النهائية و كذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 إلى 08 سبتمبر --وهي مرحلة التسجيلات النهائية.

و حسب المنشور فان مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي و إعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء و المنحة و النقل تكون من 02 إلى 12 سبتمبر بحيث حدد تاريخ 12 سبتمبر كآخر اجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2019-2020.

للإشارة تنظم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أبوابا مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من 15 إلى 23 جويلية 2019 .