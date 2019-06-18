كأس أمم إفريقيا 2019 : "الخضر" يغادرون الدوحة متجهين نحو القاهرة

غادر المنتخب الجزائري لكرة القدم العاصمة القطرية الدوحة هذا الثلاثاء متوجها إلى القاهرة المصرية للمشاركة في نهائيات الطبعة الـ 32 من كأس أمم إفريقيا-2019 المقررة بين 21 جوان الحالي و 19 جويلية المقبل.

يستهل المنتخب الجزائري, الذي يبحث عن لقبه القاري الثاني منذ عام 1990, هذه المنافسة الهامة, بنية تجديد العهد مع التتويج, بمناسبة أول دورة ستجمع 24 منتخبا في تاريخ أكبر تظاهرة كروية في القارة السمراء.

ويتوجب على "الخُضر", بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي, تحقيق الاستفاقة و رد الاعتبار بعد سنتين من المشاركة الضعيفة في دورة الغابون-2017 والتي انتهت بإقصاء مُخيّب من الدور الأول دون أي فوز, تحت إشراف المدرب البلجيكي جورج ليكنس آنذاك.

و أوقعت عملية سحب القرعة زملاء الحارس رايس مبولحي ضمن المجموعة الثالثة التي تبدو في متناولهم, غير أنهم مطالبون بتوخي الحذر وعدم الوقوع في فخ التساهل والتعامل بجدية مع تانزانيا وكينيا, في حين ترتدي السنغال ثوب المرشّح في هذه المجموعة. فعلى الجزائر "إبهار" خصومها منذ دخول غمار المنافسة يوم الأحد 23 جوان ضد كينيا, قبل مواجهة السنغال في 27 من نفس الشهر ثم تانزانيا في الفاتح جويلية.

و أكد بلماضي خلال آخر ندوة صحفية عقدها بمركز سيدي موسى (الجزائر) قُبيل السفر نحو قطر للدخول في التربص الإعدادي الذي يسبق كأس أمم إفريقيا: "هذا الموعد الرياضي لا يشكل بالنسبة لي فترة انتقالية وفقط. لا يمكن لأي شخص أن يمنعنا أن نكون طموحين في الحياة. كان لزاما علينا تغيير الخطاب مع اللاعبين ولا نكتفي بالقول أننا سنذهب لمصر من اجل تحقيق مشوار مشرف أو تسيير الدورة مباراة بمباراة. يغمرنا طموح لافتكاك الكأس الإفريقية. يتوجب عليّ تغيير الخطاب وهذه هي استراتيجيتي وطريقة عملي. بالمقابل لا أضمن أي شيء, فلا أريد أن أسمع من بعض الأشخاص القول أنني فشلت في حالة ما لم نفز بالكأس. كلنا سنعمل من أجل تحقيق هذا الهدف".

هي تصريحات تعكس الطموح الكبير للمسؤول الأول على الطاقم الفني بمناسبة العرس الكروي القاري ببلاد "أم الدنيا". فمعروف على بلماضي عقليته "الانتصارية", حيث كسّر أحد "الطابوهات" بخصوص أهداف المنتخب الوطني, حيث عود من سبقوه في قيادة سفينة "الخضر" في بحار الكأس القارية للأمم, الأنصار على توخي الحذر, بينما رفع اللاعب السابق لنادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي سقف طموح الجزائر عاليا أمام المتتبعين وعُشّاق الفريق الوطني.

ووضع المسؤول الأول على العارضة الفنية "للخضر" ثقته في 9 لاعبين سيشاركون لأول مرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا. بذلك, سيتنقل جمال بلماضي إلى الغابون بتعداد نصفه تقريبا لا يمتلك أي خبرة قارية, و هو ما اعتبره بعض المختصين مخاطرة كبيرة من قبله. رغم أن عدد اللاعبين "الجدد" قد تناقص مقارنة بنسخة الغابون-2017 التي اكتشف من خلالها 11 لاعبا أجواء العرس القاري.

ويتعلق الأمر بكل من ألكسندر أوكيجة, يوسف عطّال, محمد فارس, جمال الدين بلعمري, مهدي طاهرات, هشام بوداوي, أندي ديلور, يوسف بلاّيلي وآدم وناس, بينما تم حذف اسم متوسط الميدان الدفاعي, هاريس بلقبلة, الذي اختير ضمن قائمة ال23 قبل أن يستبعد لأسباب انضباطية و عُوّض بديلور.

بالمقابل, تعود أفضلية اللاعبين الأكثر مشاركة في الكؤوس الإفريقية إلى المدافع رفيق حلّيش وحارس المرمى رايس مبولحي و المهاجم إسلام سليماني بأربع مشاركات قارية.

وضمت قائمة "محاربي الصحراء" أسماء أربعة مدافعين جدد وهم عطال, فارس, بلعمري اهرات.

تجدر الإشارة لغياب متوسط ميدان نادي شالك الألماني, نبيل بن طالب, الذي أجرى عملية جراحية و لم يعد يدخل ضمن خيارات الناخب الوطني وكذا الظهير الأيسر لنادي نابولي الإيطالي, فوزي غُولام, الذي طلب من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إعفاءه من خوض كأس أمم إفريقيا-2019 بسبب "نقص جاهزيته".