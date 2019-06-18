صائب عريقات: "ورشة المنامة" مصيرها الفشل والصمود خيارنا

قال صائب عريقات ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ورشة المنامة الاقتصادية، التي تنوي الولايات المتحدة عقدها في البحرين يومي 25 و 26 يونيو الجاري هي"محاولة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام ، بمبدأ المال مقابل السلام".وندّد عريقات في تصريح له ، اليوم الثلاثاء ، بسياسة الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ، وتوقّع فشل ورشة المنامة .ومؤتمر: "ورشة الازدهار من أجل السلام" المرتقب دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لخطتها الهادفة لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن" وفق الإعلام الأمريكي.

ويتردد أن " صفقة القرن " التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل ، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة ، وحق عودة اللاجئين ما جعلها تلاقي رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية ، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية.

وقال عريقات إن "الولايات المتحدة نفّذت الشق السياسي من صفقة القرن، باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ، ونقل سفارتها إليها ، وتشريع الاستيطان ، ومحاولة تدمير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل ، وإسقاط حل الدولتين على الحدود المحتلة عام 1967".

وتابع: "لم يبقَ سوى الشق الاقتصادي ، يريدون استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام ، بالمال مقابل السلام".وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة ستسعى لربط المشاريع الاقتصادية التي تنوي تنفيذها بالمستوطنات ، بهدف "خلق تعايش مع المستوطنين" ، مضيفا ، أن "صفقة القرن" تهدف "لازدهار المستوطنات".

وتابع : "سيكون لنا حقوق تحددها سلطة الاحتلال، حسب خطة الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، كالحق في التعليم، لكن ضمن مناهج يقررونها، وقد يمنع علينا وضع خارطة فلسطين مثلا ، قد يسمح لنا بقيادة المركبات لكن بشروط وطرقات خاصة". وأرجع عريقات ، فشل الورشة المتوقع عقدها إلى "الصمود الفلسطيني، ورفض كل المخططات التي تهدف للنيل من المشروع الفلسطيني".

وجدّد عريقات رفض القيادة الفلسطينية لورشة المنامة ، والمشاركة فيها ، وجدد الدعوة لكل الدول العربية غير العربية لمقاطعتها، وتوقع بفشلها. وأضاف: " مبادرة السلام العربية والقمم العربية بشأن فلسطين واضحة، وعلى الجميع الالتزام بها ، هذا ما نريده من الجميع، هذه قضية فلسطينية بامتياز، ونستغرب أن يُحضر غيرنا لورشة نحن نقاطعها كونها تريد تدمير المشروع الوطني الفلسطيني".وتابع : "مرة أخرى نقول لكل من تلقى دعوة لحضور ورشة البحرين نحن لم نفوض أحدا بالحديث باسمنا".

واتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الولايات المتحدة بمحاولة إلغاء قرارات الشرعية الدولية واستبدالها بمرجعيات تحددها الولايات المتحدة لإعطاء الشرعية للاستيطان الإسرائيلي والاحتلال.

وقال إن المجتمع الدولي ، يدعو لإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها لكن الولايات المتحدة "تقول لا لكل ذلك" ، مضيفا: " لماذا الذهاب والمشاركة في الورشة؟".

والى جانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة. كما أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن كلا من مصر والأردن والمغرب، أبلغتهم بمشاركتها في الورشة. لكن الأردن، قالت على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي ، إنها لم تعلن بعد موقفها من المؤتمر.

وعلى صعيد آخر لفت عريقات إلى أن "الانقسام الفلسطيني هو الثغرة التي تستغلها الولايات المتحدة للدخول إلى المشروع الوطني الفلسطيني". وقال : "نسعى لإنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف، وبناء المؤسسات، وخيارنا أن نبقى صامدين في وجه كل الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية" معتبرا أن استمرار الانقسام الفلسطيني هو"أخطر من صفقة القرن ومن ورشة المنامة".

وقال: "يجب أن ينتهي هذا الفصل الأسود إذا ما استطعنا إنهاء الانقسام فنحن بخير ، إذا ما كانت ركائزنا الداخلية بخير، سنواجه كل المخاطر، وإذا ما اختلفنا نعود لصناديق الاقتراع، لا لصناديق الرصاص".

ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

و وقعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017 ، لكنه لم يطبق ، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس".

المصدر : وأج