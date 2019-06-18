دراسة : التفكير الإيجابي يخفف من تأثير الصداع النصفي

وجدت دراسة علمية حديثة أن التفكير بطريقة إيجابية قد يخفف من تأثير الصداع النصفي.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال تيد كابتكوك،الأستاذ في جامعة "هارفارد" الأمريكية الذي قاد الدراسة، ان قوة الشفاء تكمن في التفكير بطريقة إيجابية للصداع النصفي.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون باختيار 66 مريضا من ولاية بوسطن الامريكية في محاولة لتطبيق قوة الشفاء من الصداع النصفي بالاعتقاد الإيجابي، وافق المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي على التخلي عن مسكنات الألم لعدة ساعات وتسجيل أعراضهم، وتم إعطاؤهم دواء للصداع النصفي ولكن الباحثين قد أعطوهم "دواء وهميا".

ووجد الباحثون أن تقارير المرضى كانت أكثر من الضعف في تخفيف ألم الصداع النصفي عندما قيل لهم ان الدواء الذى تعاطوه لعلاج الصداع النصفي حقيقيا لكن كان الدواء وهميا.

وأوضح كابتكوك أن تأثير الدواء الوهمي في الواقع يمكن أن يشعل التأثير البيولوجي في جسم الإنسان.

وأضاف الدكتور مارك ستايسى، نائب عميد البحوث السريرية في المركز الطبي بجامعة ديوك أن "قوة العلاج من الأمراض قد تكمن في المخ خاصة لعلاج الصداع النصفي".