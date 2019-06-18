مركز تطوير الطاقات المتجددة يمنح جوائز لباحثين جزائريين نظير إسهاماتهم في تطوير القطاع

ينظم مركز تنمية الطاقات المتجددة، يوم الخميس، المقبل بالجزائر العاصمة، حفلا لترقية الإنتاج العلمي و التطوير التكنولوجي، و هذا بمناسبة الانقلاب الصيفي المصادف ل21 يونيو من كل سنة، حسبما أفاد به بيان للمركز اليوم الثلاثاء. و سيكون الحفل فرصة لتكريم أفضل الانتاجات العلمية و الانجازات على المستوى الوطني .

و حسب مركز تطوير الطاقات المتجددة، سيتم منح جائزة الانقلاب الصيفي 2019 لأفضل فرق البحث للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي التابع للمركز التي ساهمت الأكثر في التطور التكنولوجي خلال الفترة 2014-8201، لفريق "قدرات طاقوية شمسية و هوائية" و هي وحدة بحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي.

كما ستُمنح الجائزة لفريق "محطات حرارية حركية مصغرة" التابع لوحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة، و لفريق " تحلية و تقطير المياه المالحة و مياه البحر" التابع لوحدة تطوير التجهيزات الشمسية و كذا لفريق "آييرو ديناميك" التابع لمركز تطوير الطاقات المتجددة.

و بالنسبة لجائزة الإصدار العلمي ، ستُمنح للدكتور عبد الحليم بورني و هو باحث دائم في إحدى فرق البحث التابعة لمركز تطوير الطاقات المتجددة بغرداية ، من اجل منشوراته العديدة التي أصدرها خلال السنوات الخمس الأخيرة في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما في قواعد المعطيات العلمية المؤشرة، حسبما أوضح المركز.

الجائزة التشجيعية عادت للصحفي المتخصص حميد بلقسام

و بخصوص الجائزة التشجيعية لترقية الطاقات المتجددة ، سيتم منحها هذه السنة لحميد بلقسام و هو صحفي متخصص على التزامه طوال السنوات الأخيرة لصالح ترقية الطاقات المتجددة.

و من جهة أخرى، سيكون احياء الانقلاب الصيفي فرصة لاكتشاف منتوجات جديدة للبحث على مستوى مركز تطوير الطاقات المتجددة.

و في هذا السياق سيتم تقديم الطبعة الأولى "لأطلس" الموارد الطاقوية للجزائر من قبل مختلف الأطراف الفاعلة في هذه الطبعة.

و سيكون هذا اليوم أيضا ، نقطة انطلاق الشكل الجديد لموقع البوابة الجزائرية للطاقات المتجددة.

كما سيكون هذا الموعد السنوي فرصة للإشادة بالدكتورة نشيدة قصباجي- مرزوق ، المديرة السابقة لوحدة تطوير التجهيزات الشمسية التابعة لمركز تطوير الطاقات المتجددة، على تفانيها في خدمة الطاقات المتجددة منذ سنة 1986.

و في ختام الحفل سيقوم مركز تطوير الطاقات المتجددة بتكريم فريق التجهيزات و تطبيقات الطاقة الحرارية الشمسية" الذي تحصل على جائزة غلوب الوطنية للطاقة-الجزائر 2019 التي تمنحها المؤسسة النمساوية "غلوب للطاقة"، اعترافا ببحوثهم في مجال الطاقات المتجددة و التنمية المستدامة في الجزائر.

المصدر : وأج