الذكرى ال63 لاعدام الشهيد الرمز أحمد زبانة

تعود الذكرى ال63 لاعدام شهيد المقصلة احمد زهانة المدعو احمد زبانة، لنستذكر مآثر و بطولات الشهيد التي أسست لمرحلة جديدة في تاريخ الجزائر ووقعت وصمة عار في سجل المستدمر الفرنسي .

احمد زهانة هو اول شهيد للمقصلة في عهد الاستدمار الفرنسي للجزائر ، وينحدر الشهيد من منطقة جنين المسكين ببلدية زهانة بمعسكر قام سنة 1954 بعملية في غابة لماردو ليلقى عليه القبض بغار بوجليدة ويحكم عليه بالاعدام وينفذ الحكم في 19 جوان من سنة 1956.

وبحسب الدكتور لحسن جاكير الباحث في التاريخ بجامعة معسكر فقد " انخرط احمد زبانة في الكشافة الاسلامية في فيفري 1947، التحق بالجناح العسكري لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ، ناضل في الاحزاب الوطنية وسجن في 1950 ونفي .. كل هذه العوامل جعلت منه مناضلا ورجلا لا يخشى الموت يدرك معنى الجهاد ليقوم بعملية في اول نوفمبر 1954 ، حيث كلف بتفجير الثورة في منطقة سيق والقيام بعملية غابة لاماردو ، بعد اسبوع من ذلك اكتشف امر زبانة والقي عليه القبض ويقال انه تم في غار بوجليدة لينقل الى سجن سركاجي وينفذ في حقه الاعدام في مدة قصيرة فقط في 19 جوان 1956.

احمد زبانة وعند توجهه من زنزانته الى المقصلة ضل يردد بأعلى صوت انني مسرور جدا بان اكون اول جزائري صعد للمقصلة بوجودنا وبغيرنا تعيش الجزائر حرة مستقلة .

المصدر : اذاعة الجزائر من معسكر