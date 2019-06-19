تأجيل قضية رجل الأعمال كمال شيخي المدعو "البوشي" الى يوم 3 يوليو المقبل

قرر هذاالأربعاء قاضي الجنح لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة تأجيل قضية رجل الأعمال كمال شيخي المدعو "البوشي" في القضية المتعلقة بالمحافظين العقاريين إلى يوم 3 يوليو المقبل.

وكان قاضي الحكم بذات المحكمة قد قرر يوم 22 مايو المنصرم،تأجيل هذه القضية المتعلقة بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية الخاصة بشركة "كمال شيخي".

ويتابع المتهم كمال شيخي المتواجد رهن الحبس الاحتياطي،رفقة 12 متهما آخرا،في أربعة ملفات يوجد من بينها الملف المتعلق بقضية تهريب الكوكايين الذي" لم يبرمج بعد"،حسب مصدر قضائي.

وكان وزير العدل السابق،قد كشف أن التحقيق في قضية حجز أكثر من 700 كغ من الكوكايين بميناء وهران اثبت تورط الى جانب كمال شيخي عدد من الاشخاص في قضايا الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات.

وأضاف أن التحقيق الابتدائي أفضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين لكن في إطار نشاط آخر له كالترقية العقارية.