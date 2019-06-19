كمال رزيق للإذاعة : النشاط الاقتصادي انخفض مابين 40 الى 50 بالمائة منذ بداية الأزمة السياسية

أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور كمال رزيق أن مناخ الأعمال في الجزائر يمر اليوم بمرحلة صعبة حيث لا يوجد متعاملين اقتصاديين أجانب وحتى المتعامل الاقتصادي المحلي متخوف من الوضع الحالي ، حيث أثبتت عملية الرقابة أن كثيرا من المؤسسات الخاصة متورطة مع رجال سياسة فاسدين في أعلى هرم السلطة ما ساهم في نفور المتعامل الأجنبي من الإستثمار في الجزائر .

واستبعد كمال رزيق الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصياح للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء إبرام اتفاقيات خلال معرض الجزائر الدولي الذي انطلقت فعاليته أمس الأربعاء مشيرا إلى أن هذه التظاهرة جاءت في ظرف صعب تمر به البلاد لاسيما من خلال الحراك السياسي وتداعياته ومن ذلك ايداع كبار رجال الاعمال الجزائريين السجن وبالتالي فان مناخ الأعمال الحالي صعب والدليلعلى ذلك حسب ذات المتدخل ضعف المشاركة الأجنبية التي لم تتعدى ال15 دولة .

و بخصوص الوضع السياسي الراهن دعا الخبير الاقتصادي إلى حل سياسي من خلال انتخاب رئيس جمهورية خاصة وان تحييد الزمرة التي أسست لإمبراطورية الفساد ستكون نقطة انطلاقة قوية للجزائر من شأنها صناعة نموذج خاص بها في العالم العربي.

وأشاركمال رزيق إلى أن الحكومة الشرعية ومن خلال الكفاءات عبر كامل التراب الوطني دون استثناء تستطيع خلق برنامج للإقلاع الاقتصادي وسيدخل المستثمر الأجنبي بلادنا ليجد أشخاص نزهاء عكس السابقين.

واكد في هذا الخصوص ان العصابة تركت البلاد في ظروف اقتصادية أكثر من صعبة والرئيس القادم سيرث تركة ثقيلة ومديونية كبيرة واقتصاد هش حيث ان النشاط الاقتصادي انخفض مابين 40الى 50 بالمائة منذ بداية الأزمة السياسية وهذا سينجر عنه انخفاض في الإيرادات الضريبية.

وقال: "إننا في 2019 لا نخلق مناصب عمل بل نحن نفقدها وبالتالي فان البطالة ترتفع ولكن إذا كان هناك رئيس شرعي وانطلقت قاطرة الإنتاج على أسس سليمة فيما بعد فإننا نستطيع خلال 2020 ان نعيد القطار الى سكته الصحيحة وأما إذا طال عمر الأزمة فإننا سنذهب مكرهين لخيار الاستدانة لهذا يجب علينا أن نخرج نهائيا خلال هذا العام من الأزمة السياسية" .

و في الأخير ابدى ضيف الأولى تخوفه من مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس الذي سيجد الخزينة فارغة لان إعادة بعث الآلة الاقتصادية المتوقفة تكلف أكثر من انطلاقاتها.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية