ولاية الجزائر: ترحيل 17 عائلة من قاطني القصبة السفلى الى سكنات لائقة

19/06/2019 - 13:12

تشرع اليوم الاربعاء مصالح الدائرة الادارية  لباب الوادى بالجزائر العاصمة في عملية ترحيل 17 عائلة من قاطني القصبة السفلى  و تحديدا من بناية 5 تماغليت  الى سكنات لائقة .

و اوضح الوالي المنتدب لمقاطعة  باب الوادي عبد العزيز عثمان على هامش احياء الذكرى ال63 لاستشهاد احمد  زبانة و التي اقيمت على مستوى سجن سركاجي ، ان عملية ترحيل تم اقرارها من قبل  الوزير الاول لفائدة قاطني العمارة 5 تماغليت بالقصبة ، مبرزا ان ترحيل هؤلاء الى سكنات جديدة سيتم مساء اليوم الاربعاء.

و اضاف المتحدث ان عمليات اعادة الاسكان بالقصبة "متواصلة " و ستتم تدريجيا ،  كاشفا عن عملية مماثلة في غضون عشرة ايام المقبلة ، اي مع بداية شهر يوليو  المقبل، لتليها عمليات اخرى بالقصبة و باب الوادي و تعنى عمليات الترحيل المشار اليها خصوصا بقاطني العمارات الايلة للانهيار.     

   و قال انه مثلما تم التكفل بعائلات ضحايا انهيار عمارة من اربعة طوابق   بالقصبة السفلى شهر ابريل المنصرم و الذي خلف وقوع 5 قتلى , حيث استفادت  عائلات الضحايا من 4 سكنات ، سيتم التكفل بقاطني القصبة و باب الوادي تدريجيا  ، مؤكدا ان العمارات المهددة بالسقوط ليست في القصبة فقط بل تمتد الى باب  الوادي و وادي قريش و بولوغين و بدرجة اقل ببلدية الرايس حميدو.

  و كشف ان ترحيل قاطني بنايات غير مؤشر عليها باللون الاحمر(آيلة للسقوط ) من  قبل الهيئة التقنية لمراقبة البنايات، لا يعني تجاوزا في حق قاطني العمارات  المؤشر عليها ، بل" لمقتضيات تقنية " تخص عمليات الترميم المبرمجة في بنايات  القصبة، قبل ان يجدد تاكيده على ان عمليات الترحيل لن تستثني احدا ممن يستحق  اعادة الاسكان .

 

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