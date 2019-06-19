إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابي نفسه أمس الثلاثاء للسلطات العسكرية بتمنراست،و بحوزته مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وأربع مخازن ذخيرة مملوءة،حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء،بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي،سلم يوم 18 يونيو 2019 ،الإرهابي +سليمان بشير+ المدعو +محمد الأمين+ نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة)," مشيرا الى أن

"الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017،كان بحوزته مسدسين (02)رشاشين من نوع كلاشنيكوف وأربع (04) مخازن ذخيرة مملوءة".

من جهة أخرى،"أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، بسيدي بلعباس (الناحية العسكرية الثانية)،ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وإثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بمنطقة تين زواتين (الناحية العسكرية السادسة)،أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خمسة (05) مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع ومبلغا ماليا معتبرا بالعملة الوطنية يقدر بمليار وسبعمائة وأربعين مليون سنتيم (000 000 740 1) بالإضافة إلى جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية وأغراض مختلفة،في حين أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بجانت (الناحية العسكرية الرابعة)،76 منقبا عن الذهب وحجزوا 32مولدا كهربائيا و22 مطرقة ضغط".

في سياق متصل،ضبط حرس السواحل بالغزوات (الناحية العسكرية الثانية) 68 كيلوغرام من الكيف المعالج،فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة (الناحية العسكرية الخامسة) تاجر مخدرات 1875 قرص مهلوس".

من جهة أخرى،"أحبط حرس السواحل بكل من عنابة (الناحية العسكرية الخامسة) و وهران (الناحية العسكرية الثانية) محاولات هجرة غير شرعية لـ 33 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف حرس الحدود بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) حمسة (05) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.