رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول تدابير تنظيم الحوار السياسي وآليات بعث المسار الانتخابي

استعرض رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، خلال استقباله اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة للوزير الأول نور الدين بدوي ، "التدابير اللازم اتخاذها بشأن تنظيم الحوار السياسي، وآليات إعادة بعث المسار الانتخابي".

وجاء في بيان الرئاسة الجمهورية "استقبل رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019، بمقر رئاسة الجمهورية الوزير الأول السيد نور الدين بدوي وذلك في إطار متابعته المستمرة لأداء الحكومة".

وخلال هذا اللقاء، "قدم السيد الوزير الأول عرضا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، كما تم خلال هذا اللقاء تقييم شامل للوضع السياسي، وكذا التدابير اللازم اتخاذها بشأن تنظيم الحوار السياسي، والظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي".

وفي الختام ، "قدم رئيس الدولة تعليمات للسيد الوزير ألأول والحكومة، من أجل المتابعة اليومية لكل ما يهم حياة المواطن، فضلا عن ضمان السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا والامتحانات الجامعية".