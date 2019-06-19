طلبة شعبة الآداب يعربون عن ارتياحهم لطبيعة أسئلة امتحانات البكالوريا

اعتبر مترشحو شعبة الأداب واللغات الاجنبية في اليوم الرابع من امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019 أن أسئلة مادة التاريخ والجغرافيا التي امتحنوا فيها صباح هذا الأربعاء سهلة متفائلين بالنجاح نظرا لسهولة أسئلة المواد السابقة.

هذا وأبدى عديد المترشحين لشهادة البكالوريا ارتياحا لطبيعة أسئلة هذه المادة حيث أكد بعضهم في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن أسئلة التاريخ والجغرافيا كانت في متناول الجميع.

وعن تقييم امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة منذ اليوم الأول تباينت أراء المترشحين عبر بعض مراكز الامتحان على مستوى الجزائر العاصمة حيث هناك من أوضح بأن الأسئلة تفاوتت بين السهولة والصعوبة حسب طبيعة المواد معربين عن أملهم في الظفر بشهادة البكالوريا.

المصدر:الإذاعة الجزائرية