خبراء : استغلال النفايات الغازية في إنتاج الطاقة يساهم في تقليص نسبة الاستهلاك إلى 7 بالمئة

تبرز الجزائر جهودها من خلال انتاج الطاقة من خلال استغلال النفايات الغازية كمورد للمحافظة على البيئة وهو استثمار جاء نتيجة أبحاث واكتشافات افرزتها الندوة الوطنية حول الاقتصاد الاخضر والطاقات المتجددة

و يمكن حسب المختصين اليوم استغلال النفايات الغازية كمورد للطاقة في الجزائر فمن أصل 34 مليون طن من النفايات السنوية بالبلاد هناك 700 ألف طن من الغازات ، واستغلال هاته الأخيرة سيساعد على تخفيض نسبة استهلاك الطاقة ب 7 بالمائة من خلال استهلاك الطاقة التحويلية للغاز .

ويوضح مدير التطوير والبحث بوزارة البيئة والطاقات المتجددة شيشي مراد في ميكروفون القناة الاولى أن الجزائر أصبحت تتحكم أفضل في تقنية تحويل الغازات الى طاقة بعد سنوات من التجربة "كما أن سعر الكهرباء المنتجة من خلال الطاقات المتجددة سينخفض

هذا و أكد محمد السالك احمد عثمان مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن الجزائر "إلتزمت بتطبيق كل الاتفاقيات فيما تعلق بحماية البيئة " فيما ألح بدوره المدير العام للمنافسة الصناعية بوزارة الصناعة قند عبد العزيز على دور المرافقة للمنشآت الصناعية التي تستعمل الطاقات المتجددة كمورد أساسي للطاقة .

وقد أجمع المختصون خلال أشغال ورشة حول الاقتصاد الأخضر و الطاقات المتجددة نظمت بالعاصمة على أن استعمال الطاقات المتجددة هو الحل الأمثل لبيئة نظيفة ولاقتصاد أخضر .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / القناة الاولى