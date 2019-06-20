إيران تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة على أراضيها

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني إن الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط "طائرة تجسس أمريكية مسيرة" اليوم الخميس لدى اختراقها المجال الجوي الايراني.

وأوضح الحرس الثوري إن الطائرة المسيرة، وهي من طراز غلوبال هوك، "تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري" في محافظة هرزمكان جنوب إيران،حسب التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية (ارنا).

وأضاف التلفزيون والوكالة أن الطائرة وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأميركية نورثروب غرونمان) أسقطت في منطقة كوه مبارك التابعة لمحافظة هرزمكان "بعد أن اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ولم يعرض التلفزيون الرسمي أي صور للطائرة.

وتأتي الحادثة في خضم توتر بين إيران والولايات المتحدة، بحيث صعد الجيش الأمريكي ، أمس الأربعاء ،اتهاماته لإيران بالمسؤولية عن هجوم على ناقلة نفط يابانية في بحر عمان في 13 يونيو الجاري.

وتعرضت ناقلة نفط يابانية وأخرى نروجية يوم الخميس الماضي لهجومين فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز.

ووقع الهجومان بعد شهر من تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات "تخريبية".ووجهت واشنطن انذاك أصابع الاتهام إلى طهران التي بدورها نفت أي مسؤولية في ذلك .