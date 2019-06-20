وصول 4 طائرات الى مطار جانت محملة بمساعدات إنسانية موجهة لسكان منطقة غات الليبية

وصلت اليوم الخميس الى مطار جانت بولاية إليزي 4 طائرات عسكرية محملة بمساعدات إنسانية عاجلة لتتوجه غدا الجمعة لسكان منطقة غات الليبية التي تضررت من جراء الفيضانات الاخيرة بسبب الامطار.

وكان في استقبال هذه المساعدات التي بعثتها الحكومة الجزائرية بمطار جانت والي اليزي عيسى بولحية والوالي المنتدب لجانت قجيبة عبد الله وممثلين عن السلطات العسكرية والمدنية و إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية .

ومن المنتظر أن تصل أيضا غدا الجمعة الى مطار جانت طائرتان اخريان محملتان بالمساعدات الإنسانية لتتوجه مباشرة بعد ذلك حمولة ال6 طائرات الى منطقة غات الليبية التي تبعد بحوالي 230 شرق جانت, حسبما أفاد به والي اليزي.

و تشمل هذه المساعدات التي تكفلت بها وزارة الداخلية 2000 طرد غذائي بمجموع77 طن و 18 طن من المياه المعدنية و كميات من الادوية و 2000 فراش و أغطية و مولدين كهربائيين اثنين و 16 مضخة مائية وخيم وأغراض أخرى.

وخلال عملية افراغ هذه المساعدات بمطار جانت أوضح والي اليزي في تصريح للصحافة أن "الدولة الجزائرية قررت ارسال اعانات إنسانية عاجلة تحملها 6 طائرات عسكرية من الحجم الكبير الى الأشقاء الليبيين من سكان غات الذين هم بحاجة الى هذه المساعدات جراء الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا كل منطقة ازجار" مؤكدا أن ارسال هذه المساعدات جاء "استجابة لنداء امين العقال أزجار اليزي للسلطات العمومية" وهو "النداء التي تكفل به نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الداخلية".

كما نوه الوالي بهذه المناسبة بجهود الجيش الوطني الشعبي و" مساهمته الكبيرة في إنجاح عملية إيصال هذه المساعدات " الى الاشقاء الليبيين والتي تؤكد "تكافل وتضامن الجزائر معهم".

من جهته أفاد مدير التعاون بوزارة الداخلية كايلي كمال ان قافلة المساعدات هذه التي جاءت للتخفيف من معاناة سكان غات بليبيا "تترجم معاني التضامن والتآزر مع الشعب الليبي الشقيق".