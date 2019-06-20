أحمد أحمد: رفع عدد المنتخبات المشاركة في الكان 2019 تحد كبير لكنه قرار حاسم

قال أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إن رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة الـ32 لكأس أمم افريقيا بمصر، إلى 24 منتخبا، يمثل تحديا كبيرا لكنه قرار حاسم من أجل النهوض بكرة القدم الإفريقية.

وأضاف أحمد خلال لقاء صحفي، الخميس بملعب القاهرة الدولي، بالعاصمة المصرية، عشية انطلاق البطولة غدا الجمعة، أن "زيادة عدد المنتخبات المشاركة في دورة 2019، تحد كبير بالنسبة لنا، خصوصا وأن البطولة تقام في فصل الصيف عكس الدورات السابقة، لكننا عازمون بتعاون مع السلطات المصرية على إنجاح النسخة الجديدة، وهذا طموحنا جميعا".

وأردف رئيس الكاف قائلا إن "الطريق نحو نسخة 2019 للكأس القارية كان طويلا وشاقا، وقد واجهنا صعوبات وحواجز متعمدة أو غير متعمدة، وقد سمعنا الكثير لكننا مضينا قدما نحو الأمام ورفعنا التحدي جميعا وبصفوف مرصوصة".

وفي هذا الصدد، أشاد أحمد أحمد بتنظيم البطولة في موعدها المحدد بمصر وبمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها، مبرزا أن أسرة الكرة الإفريقية "مجتمعة بمصر وأن قرار تنظيمها بهذا البلد وفي هذا الوقت بالذات، أي في الصيف، قرار جماعي يشكل في الوقت ذاته، تحديا كبيرا للجميع".

وتحدث رئيس الكاف عن التحديات الأمنية التي تحيط بتنظيم هذه النسخة الجديدة، وقال في هذا الخصوص "لا يوجد بلد في العالم قادر على فرض الأمن بنسبة 100 في المائة، تحصلنا على ضمانات من الرئيس المصري بأن تجري المسابقة في ظروف ممتازة والسلطات المصرية تعمل بشكل وثيق على إنجاح هذه التظاهرة القارية".

وتوقف أحمد أحمد خلال الندوة الصحفية عند الدعوى التي رفعت في باريس والتي تم على إثرها الاستماع اليه، حيث أكد أنها لم تكن "موجهة ضده كشخص"، و "أن الفساد الذي تحدث عنه البعض لا أساس له من الصحة".

وبخصوص المواكبة الإعلامية لهذه الدورة ، قال المسؤول ذاته، إن الكاف وافق على 1700 طلب اعتماد من وسائل الاعلام الدولية والقارية، لحد الساعة، من أصل 2700 طلب.

وأضاف أن نسخة 2019 تحظى ولأول مرة برعاية 19 راع محلي وتسعة رعاة دوليين، مشددا على أن عدد الحكام الحاضرين بمصر الـ 28 "سيتم اختيار أفضلهم لإدارة مباريات البطولة".