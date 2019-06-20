وفاة الباحث المتخصص في التصوف محمد بن بريكة

توفي هذا الخميس بالجزائر العاصمة الدكتور محمد بن بريكة المتخصص في التصوف، عن عمر ناهز 61 سنة بعد معاناة مع المرض، حسبما علم من وزارة الشؤون الدينية والاوقاف.

وكان المرحوم الذي يجيد عدة لغات استاذا في الدراسات الاسلامية بجامعة الخروبة بالعاصمة وعضوا في الأكاديمية العالمية للتصوف والتراث الصوفي وكذا عضو في المركز العالمي لحوار الأديان ولديه حوالي 30 إصدارا منها قاموس من 5 مجلدات حول الصوفية.

وقد نشأ في بيئة دينية محافظة وحفظ القران الكريم صغيرا ودرس السنة النبوية ثم واصل دراسته حتى نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة المعاصرة من جامعة الجزائر وجمع في دراساته بين الفلسفة والتصوف و المزج بين الطرق الكلاسيكية و الحديثة في البحث الصوفي.

وقد نشط الفقيد عدة محاضرات و دروس حول الدين وفلسفة التصوف خلال العديد من الملتقيات والندوات وعبر حصص تلفزيونية.