كأس أمم إفريقيا : البرنامج الكامل لمباريات دورة مصر 2019

تنطلق هذا الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة الـ 32 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تدوم لغاية الـ 19 جويلية القادم 2019 وتنشطها منتخبات 24 دولة موزعة على 6 مجموعات.
وفي ما يلي رزنامة مباريات هذه الدورة التي تشارك فيها الجزائر ضمن الفوج الثالث رفقة كل من كينيا والسنغال وتنزانيا:
المجموعة الأولى (القاهرة / الملعب الدولي) :
21 جوان : مصر - زيمبابوي (سا 00ر21) بتوقيت الجزائر
22 جوان : جمهورية الكونغو الديمقراطية - أوغندا (30ر15)
26 جوان : مصر - ج. الكونغو الديمقراطية (00ر21)
26 جوان : أوغندا - زيمبابوي (00ر18)
30 جوان : أوغندا - مصر (00ر20)
30 جوان : زيمبابوي - ج. الكونغو الديمقراطية على 00ر20 (ملعب الدفاع الجوي / القاهرة)
المجموعة الثانية (الإسكندرية) :
22 جوان : نيجيريا - بوروندي (00ر18)
22 جوان : غينيا - مدغشقر (00ر21)
26 جوان : نيجيريا - غينيا (30ر15)
27 جوان : مدغشقر - بوروندي (30ر15)
30 جوان : مدغشقر - نيجيريا (00ر17)
30 جوان : بوروندي - غينيا على(00ر17) (ملعب السلام / القاهرة)
المجموعة الثالثة (القاهرة / ملعب الدفاع الجوي):
23 جوان : السنغال - تانزانيا (00ر18)
23 جوان : الجزائر - كينيا (00ر21)
27 جوان : السنغال - الجزائر (00ر18)
27 جوان : كينيا - تانزانيا (00ر21)
1 جويلية : كينيا - السنغال (00ر20)
1 جويلية : تانزانيا - الجزائر على( 00ر20 )(ملعب السلام / القاهرة)
المجموعة الرابعة (القاهرة / ملعب السلام):
23 جوان : المغرب - ناميبيا (30ر15)
24 جوان : كوت ديفوار - جنوب إفريقيا (30ر15)
28 جوان : المغرب - كوت ديفوار (00ر18)
28 جوان : جنوب إفريقيا - ناميبيا (00ر21)
1 جويلية : جنوب إفريقيا - المغرب (00ر17)
1 جويلية : ناميبيا - كوت ديفوار على( 00ر17 )(ملعب الدفاع الجوي / القاهرة)
المجموعة الخامسة (السويس):
24 جوان : تونس - أنغولا (00ر18)
24 جوان : مالي - موريتانيا (00ر21)
28 جوان : تونس - مالي (30ر15)
29 جوان : موريتانيا - أنغولا (30ر15)
2 جويلية : موريتانيا - تونس (00ر20)
2 جويلية : أنغولا - مالي على( 00ر20 )(ملعب الإسماعيلية)
المجموعة السادسة (الإسماعيلية):
25 جوان : الكاميرون - غينيا بيساو (00ر19 / 00ر18)
25 جوان : غانا - البنين (00ر22 / 00ر21)
29 جوان : الكاميرون - غانا (00ر19 / 00ر18)
29 جوان : البنين - غينيا بيساو (00ر22 / 00ر21)
2 جويلية : البنين - الكاميرون (00ر18 / 00ر17)
2 جويلية : غينيا بيساو - غانا على 00ر18 / 00ر17 (ملعب السويس)
الدور ثمن النهائي : 5, 6, 7, 8 جويلية
الدور ربع النهائي : 10, 11 جويلية
الدور نصف النهائي : 14 جويلية
اللقاء الترتيبي (المركز الثالث) : 17 جويلية
اللقاء النهائي : 19 جويلية 2019.