تحسبا لموسم الاصطياف 2019 : توجيهات لمسؤولي ميناء الجزائر لتسهيل إجراءات العبور

وجه وزير الأشغال العمومية و النقل ، مصطفى كورابة ، اليوم الخميس ، توجيهات الى مسؤولي ميناء الجزائر للتكفل التام بالمسافرين خاصة من ابناء الجالية المقيمة بالخارج و تسهيل اجراءات عبور الاشخاص و المركبات خلال موسم الاصطياف 2019 حسبما افاد به بيان للوزارة .

و خلال الزيارة التي قام بها السيد كورابة الى ميناء الجزائر لتفقد مدى استعداد المنشآت المينائية لاستقبال الوافدين الى البلاد، خصوصا افراد الجالية و كذا المواطنين المغادرين لتمضية العطلة الصيفية بالخارج، شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح المينائية و اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تسهيل عبور الاشخاص و المركبات من و الى ميناء الجزائر .

من جانب آخر عاين الوزير أثناء هذه الزيارة احدى بواخر نقل المسافرين الراسية بميناء الجزائر مستفسرا عن كافة الظروف التي يتم فيها نقل الاشخاص و المركبات مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة و تقديم خدمات في مستوى تطلعات المواطنين و افراد الجالية بالخارج بدأ من ركوب المسافرين الى غاية وصولهم و استقبالهم في أحسن الاحوال.

و لفت الوزير الى ضرورة مواكبة هذه الخدمات المتميزة بتسهيلات و تحسين اجراءات العبور سواء على مستوى ميناء الجزائر العاصمة أو في المنشآت البحرية و المينائية على امتداد الساحل الجزائريداعيا كافة اطارات و عمال مؤسسة ميناء الجزائر الى بذل المزيد من الجهد لتحسين الخدمات .

المصدر: وأج