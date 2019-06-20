بشهادة المترشحين : انتهاء امتحانات بكالوريا 2019 في جو هادئ ومريح

أسدل الستار اليوم الخميس ، على امتحانات شهادة البكالوريا دورة يونيو 2019 ، عبر كامل التراب الوطني ، وسط اجراءات تنظيمية محكمة وعدم تسجيل أية تسريبات لمواضيع امتحانات هذه الشهادة التي تعد تأشيرة الدخول للجامعة . بفضل الاجراءات التنظيمية المحكمة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع مختلف السلطات الامنية انهى أزيد من 674 الف مترشح امتحانات شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2019/2018 في جو سادة الهدوء و الارتياح الكبيرين وسط المترشحين الذين اجتازوا العقبة الأخيرة من مسارهم الدراسي قبل الالتحاق بالجامعة.

و أعرب وزير التربية الوطنية ، عبد الحكيم بلعابد ، بعد ظهر اليوم ، عن ارتياحه لمجريات امتحان شهادة البكالوريا و التي تمت "بنجاح كبير" هذه السنة بفضل تظافر مجهودات كل القطاعات الوزارية وكذا الأسلاك الأمنية.

ولدى زيارته للفريق الذي سهر على إعداد وطبع مواضيع البكالوريا بمركز الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، أعرب السيد بلعابد عن ارتياحه "للسير الحسن لهذه الامتحانات"، مؤكدا أنها تمت بــــ"نجاح كبير" ، وذلك بفضل المجهودات التي قام بها كل أفراد الجماعة التربوية " أساتذة وعمال" إضافة إلى القطاعات الوزارية وكذا الأسلاك الأمنية التي قامت "بواجبها مكتملا".

وبخصوص تسريبات المواضيع في الانترنيت ، أكد الوزير أنه لم يسجل أي تسريب وذلك بفضل "المجهود الإضافي والعمل الجبار التي قامت به أجهزة الدولة".

و كان الوزير قد اعلن منذ أيام عن نشر ل3 مواضيع مغلوطة تم تداولها قبل انطلاق الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أكد انه تم تحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك.

ولضمان مصداقية هذا الامتحان المصيري ،اتخذت وزارة الدفاع الوطني من جانبها ، جملة من التدابير اللوجستية والتقنية-التنظيمية، بهدف ضمان الشروط الملائمة لتحضير وإجراء ومتابعة امتحانات البكالوريا عبر كامل التراب الوطني.

في هذا الصدد ، مكنت مجموعة الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية ، من وضع خطة عمل تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالتوزيع، عبر الوسائل الجوية العسكرية لمواضيع الامتحانات إلى مختلف المراكز المعنية، وكذا نقل أجوبة الممتحنين نحو مراكز التصحيح من خلال مرافقة أمنية تضمنها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.كما تم تسخير كل الوسائل الملائمة لضمان التأمين التقني لهذه الامتحانات وتخصيص مورد بشري مؤهل للتصدي لكل محاولات بث وتسريب المواضيع .

كما تميزت هذه الدورة بالنسبة لولايات الجنوب ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير هذا الامتحان بها، من خلال توفير وسائل النقل للمترشحين و التكييف و الطاقة الكهربائية اللازمة.

وتم ولأول مرة، إنشاء مركز جديد لإجراء امتحان البكالوريا بتنزواتين على الحدود المالية، مما سهل على المترشحين التنقل لاجتياز هذا الامتحان بعد أن كانوا يقطعون في السابق أزيد من 600 كلم لهذا الغرض.

التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي البكالوريا الجدد تنطلق يوم الـــ20 جويلية المقبل

من جهتها ، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الجدد دورة 2019 حيث تنطلق التسجيلات الأولية في20 يوليو / جويلية المقبل و يكون أخر أجل للتسجيلات النهائية في 12 سبتمبر.

و كان أكثر من 674 ألف مترشحا قد اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا لدورة 2019،موزعين على 2339 مركز إجراء، على أن يتم الإعلان عن النتائج في حدود 20 يوليو المقبل.

و يتضمن العدد الإجمالي للمترشحين 411.431 مترشح متمدرس و 263.400 مترشح حر، فيما بلغ عدد المحبوسين المتقدمين لهذا الامتحان 4226 مترشحا موزعين على 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية كمراكز للامتحانات و ذلك تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

للإشارة، بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة يوليو 2018 ، 55،88 بالمائة لدى التلاميذ المتمدرسين.

المصدر: الاذاعة الجزائرية / وأج