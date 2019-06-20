ابرام اتفاقية جزائرية أمريكية لصنع معدات حفر آبار البترول و الغاز بحاسي مسعود

تم اليوم الخميس على هامش معرض الجزائر الدولي ، ابرام اتفاقية جزائرية امريكية لإنشاء بمدينة حاسي مسعود مصنع لصنع معدات حفر آبار البترول و الغاز حيث سيدخل في الانتاج بداية 2020، حسب ما لاحظته واج. و ستسمح هذه الصفقة التي ابرمت بين الشركة الجزائرية "طاسلي" المختصة في حفر الآبار البترولية و الشركة الأمريكية "بير منفكتورنغ" (BearManifacturing) المختصة في تصنيع المعدات البترولية التي تدخل في مجال حفر الآبار، بالاستغناء مستقبلا عن استيراد تلك المعدات.

و قد تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل المدير العام لشركة "طاسلي"، أحمد بن منصور و مسؤولة بشركة "بير منفكتورنغ"، إميلي كنغ و ذلك بحضور رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، اسماعيل شيخون و سفير الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر، جون ديروشر.

و في كلمة قصيرة عقب التوقيع، قال المدير العام لشركة "طاسلي" أن "المعدات البترولية التي تدخل في مجال حفر الآبار لا تصنع حاليا بالجزائر و لذلك سيتم إنشاء في آخر السنة بالشراكة مع +بير منفكتورنغ+ الأمريكية، بمدينة حاسي مسعود، مصنعا لإنتاج هذه المعدات محليا لتفادي استيرادها من الخارج".

و أعلن في ذات السياق، أن هذا المصنع سينطلق في نشاطه ابتداء من بداية السنة المقبلة 2020 .

و أبرز ان هذه الشراكة ستسمح بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجال تصنيع معدات حفر ابار البترول و الغاز، مضيفا أن العمال الجزائريين سيستفيدون من دورات تكوينية بالولايات المتحدة الأمريكية للتحكم في تلك التكنولوجيات.

و أوضح ان الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة "كفيل برفع الانتاج البترولي و الغازي للجزائر".

و أكدت من جهتها ممثلة شركة "بير منفكتورنغ" أنها "جد متحمسة لهذه الشراكة التي ستؤدي إلى خلق مئات مناصب الشغل لصالح الشباب الجزائري".

المصدر : الاذاعة الجزائرية