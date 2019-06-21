كشف وتدمير اربع مخابئ للأسلحة ببرج باجي مختار وباتنة

كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الخميس، إثر دوريات بحث وتفتيش بكل من برج باجي مختار وباتنة اربع (04) مخابئ للأسلحة والذخيرة بها كمية هامة من الأسلحة والذخيرة وقنابل تقليدية الصنع ، حسب ما اعلنه، اليوم الجمعة ، بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي.

واوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 جوان 2019 إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة

يحتوي على - بندقية رشاشة من نوع FMDP, - مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، - بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، - قاعدتي (02) إطلاق صواريخ عيار 107 ملم، -(87) قذيفة هاون عيار 82 ملم، -(06) قذائف RPG-2, - (11) صمامة من مختلف العيارات، - (06) حشوات دافعة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ(2496) طلقة".

ومن جهة أخرى، يضيف ذات البيان ان "مفرزة للجيش الوطني الشعبي, كشفت ودمرت، إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية لارباع، ولاية باتنة/ن.ع.5، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين وسبع (07) قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى".

وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني ان "مثل هذه النتائج النوعية تأتي لتؤكد على فعالية ونجاعة مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش الوطني ال شعبي في تأمين وحماية كافة التراب الوطني من مختلف الآفات والتهديدات".