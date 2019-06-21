باتنة: هلاك شخص وجرح 3 آخرين بجروح في اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بسريانة

هلك طفل في العامين من العمر فيما جرح 3 من أفراد عائلته (والده و والدته وشقيقه) اليوم الجمعة في حادث اصطدام سيارة سياحية بحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط باتنة-الجزائر العاصمة بمنطقة طاقة ببلدية سريانة، حسب ما علمته وأج من المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية محليا الملازم الأول، حسان يحيى الشريف.

وأوضح ذات المتحدث بأن "الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 75 متسببا في هلاك الضحية بعين المكان وإصابة بقية أفراد عائلته الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 38 سنة بجروح متفاوتة الخطورة من شدة الارتطام".

وتم نقل جثة المتوفى والمصابين بعد إسعافهم من طرف عناصر الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات بسريانة فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في أسباب وملابسات الحادث، يضيف الملازم الأول حسان يحيى الشريف.

وذكر ذات المصدر بأن "عدد ضحايا حوادث المرور بولاية باتنة ارتفع منذ ال18 يونيو الجاري إلى حد اليوم إلى 6 قتلى و 10 جرحى حيث هلك شيخ في ال 81 سنة سهرة أمس الخميس بعد أن دهسته مركبة سياحية بالطريق البلدي قرية تازغت ببلدية سقانة."

ميلة: هلاك شخص في حادث اصطدام بين دراجة نارية ومركبة سياحية ببلدية وادي النجاء

وفي السياق نفسه ، هلك شاب يبلغ من العمر 27 سنة في حادث سير وقع على الطريق الوطني رقم 79 ببلدية وادي النجاء(ميلة)، حسب ما علم اليوم من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لوادي النجاء تدخلوا مساء أمس الخميس من أجل حادث سير تمثل في اصطدام بين دراجة نارية ومركبة سياحية تحديدا بمنطقة الكراكطة حيث تم تسجيل إصابة شخص بجروح متعددة تم نقله إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لوادي النجاء،حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى ذات الهيكل الصحي.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث.

المصدر : واج