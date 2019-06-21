إصابة 13 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة

أصيب 13 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، بينهم مسعف،خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية شرق قطاع غزة

.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين شرق القطاع فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة واطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين شرق مدينة غزة وشرق جباليا شمال القطاع ومخيم البريج وسطه وخان يونس و رفح جنوبه ما أدى إلى وقوع 13 اصابة استوجبت نقل عددا منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت المصادر ذاتها أن فلسطينيين آخرين أصيبوا بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة.

وكان 306 مواطنين قتلوا وأصيب 17581 بجروح منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة في30 مارس 2018 شرق قطاع غزة.

المصدر : واج