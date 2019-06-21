خصم ثلاث نقاط لشباب قسنطينة وشبيبة القبائل وتوقيف رئيسي الفريقين لمدة سنتين

تم توقيف رئيسي شباب قسنطينة، طارق عرامة وشبيبة القبائل، ملال شريف عن ممارسة أي وظيفة رسمية او نشاطات متعلقة بكرة القدم لمدة سنتين (02) مع اقتراح شطبهما مدى الحياة من أي منافسات أو نشاطات رياضية، حسبما أفادت به رابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الالكتروني الرسمي.

وقررت لجنة الانضباط في ذات القضية،خصم ثلاث نقاط من الفريقين خلال الموسم الكروي المقبل نتيجة لتصريحات الرئيسين لوسائل الإعلام بعد نهاية آخر جولة في الموسم 2018-2019.

وعدا النقاط الثلاث المخصومة من الفريقين فقد قررت لجنة الانضباط سحب نقاط مقابلة شبيبة القبائل - شباب قسنطينة برسم الجولة ال30 للبطولة للموسم 2018-2019 دون إحتسابها للفريق المنافس.

كما سيدفع الفريقان غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار لكل منهما.

وتعود أحداث القضية إلى مقابلة شبيبة القبائل و شباب برج بوعريريج (2-0) ليوم 26 مايو برسم الجولة ال30 و الاخيرة في الرابطة المحترفة الأولى، حيث اتهم رئيس الشبيبة ملال شريف المدير العام للسنافر, طارق عرامة بطلبه 5ر2 مليار سنتيم مقابل هزيمة اتحاد العاصمة لإهداء اللقب للكناري و هو ما نفاه عرامة جملة و تفصيلا.

وكانت الشبيبة تتطلع إلى خسارة أو تعادل فريق اتحاد العاصمة أمام السنافر للظفر باللقب الذي عاد في الأخير لأصحاب القميص الأسود والأحمر بعد أن فاز بنتيجة (3-1) على أصحاب الأرض.

وبعد أيام قليلة سرب السيد ملال تسجيلا لمكالمة هاتفية دارت بينه و بين طارق عرامة اتهم فيها هذا الأخير اتحاد العاصمة بمحاولة رشوته طالبا من ملال شريف إعطاء لاعبي السنافر منحة استثنائية لتحفيزهم على هزم الفريق العاصمي.

للتذكير، كان فريق اتحاد العاصمة قد نشر مؤخرا بيانا ينكر فيه أي محاولة من طرفه للتلاعب بالمقابلة قائلا"يجب على عرامة أن يمثل أمام القضاء الجزائري بعد هذه الاتهامات الخطيرة.

وتعتزم ادارة اتحاد العاصمة المطالبة بحقوقها ومتابعة أي طرف اتهم الفريق دون دليل أمام العدالة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج