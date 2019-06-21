لعباطشة سليم أمينا عاما جديدا للإتحاد العام للعمال الجزائريين

تم هذا الجمعة بالجزائر العاصمة، تزكية لعباطشة سليم،أمينا عاما للاتحاد العام للعمال الجزائريين لعهدة مدتها خمس سنوات، خلفا للسيد عبد المجيد سيدي السعيد.

وقد تمت تزكية الأمين العام الجديد للاتحاد خلال أشغال المؤتمر ال13 للمركزية النقابية، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، والتي شهدت مشاركة أزيد من 500 مندوب يمثلون هياكل الاتحاد عبر الولايات، من بينهم ممثلين عن الفدراليات الوطنية لمختلف القطاعات المهنية.

لعباطشة وهو من مواليد 1967، متحصل على شهادة جامعية في الاعلام الآلي، وكان أمينا عاما للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية منذ سنة 2011، وكان قد تقلد عدة مسؤوليات نقابية ، حيث بدأ عمله النقابي منذ التسعينيات.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج