الجيش السوري يستهدف تحصينات وخطوط إمداد تنظيم "فتح الشام" الارهابي بريفي حماة وإدلب

نفذت وحدات من الجيش السوري المتمركزة شمال حماة هذا الجمعة عمليات مكثفة على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية بريفي حماة وإدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن"وحدات المدفعية السورية استهدفت تحصينات ومنصات إطلاق الصواريخ لإرهابيي جماعة (فتح الشام) في أطراف بلدتي (كفر زيتا واللطامنة) بريف حماة الشمالي، ردا على اعتداءات الإرهابيين على بلدتي (الشيخ حديد والجرنية) بريف حماة الشمالي والجنوبي ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين بينهم وتدمير منصات إطلاق الصواريخ".

وفي ريف إدلب الجنوبي، إستهدفت وحدات الجيش"أرتالاً لإرهابيي "فتح الشام"في بلدة (المسطومة) ومحيط جبل الأربعين تم رصدها متوجهة إلى الجنوب باتجاه مدينة أريحا، وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين"، يضيف المصدر.