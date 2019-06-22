كأس إفريقيا للأمم 2019: مصر تفوز على زيمبابوي بهدف نظيف في افتتاح كأس أمم إفريقيا

فاز المنتخب المصري "المستضيف" على منتخب زيمبابوي بهدف مقابل صفر اليوم الجمعة في افتتاح منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقا لأول مرة بعد أن كانت تنظم بمشاركة 16 فريقا فقط.

و أحرز هدف المباراة الوحيد محمود حسن (تريزيجيه) لاعب "قاسم باشا" التركي في الدقيقة 41 من عمر اللقاء ليحقق المنتخب المصري اول ثلاث نقاط في بداية مشواره الباحث عن لقب ثامن للكأس الإفريقية .

وتلتقي أوغندا مع الكونجو الديمقراطية غدا السبت في المباراة الأخرى للمجموعة الأولى.

ويحمل المنتخب الكاميروني لقب النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في الغابون بعد فوزه على نظيره المصري في المباراة النهائية 2 / 1 .