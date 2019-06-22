الإذاعة الجزائرية تطلق الطبعة الـ 14 لحملة " منظفو الشواطئ" هذا السبت من الطارف

تنطلق اليوم السبت، بمبادرة من الإذاعة الجزائرية، حملة منظفو الشواطئ في طبعتها الـ14 من ولاية الطارف وبالضبط من شاطئ مسيدة وتشارك في هذه الحملة جمعيات وهيئات ناشطة في مجال البيئة من شانها أن تكون انطلاقة للنظافة في مختلف مناطق الوطن.

وقالت الهام بن حملات مديرة إذاعة الطارف الجهوية بهذه المناسبة:" لقد تم اختيار شاطئ مسيدة لهذه التظاهرة نظرا لاستقبال هذا الفضاء ل500 ألف مصطاف من أصل 2 مليون فضلوا الاستجمام بولاية الطارف العام الماضي دون احتساب السياح من تونس.

وحظيت دعوة الإذاعة باستجابة واسعة والتفاف كبير حيث لبت الدعوة 25 هيئة لها علاقة بالبيئة والسياحة لتسخير كامل إمكانيتها لإنجاح هذه التظاهرة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية