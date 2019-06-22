سعر سلة خامات أوبك يقارب الـ 64 دولار

بلغ سعر سلة خامات أوبك 95ر63 دولارا نهاية الاسبوع مقابل 21ر62 دولارا المسجل يوم الأربعاء الماضي، حسبما افادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وانهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة الجمعة مرتفعة حيث بلغت 43 ر57 دولار في لندن بارتفاع 36 سنتا مقارنة بجلسة اغلاق الخميس.

و في نيويورك ، ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لعقد اوت 75 سنتا لتصل إلى 20ر65 دولار للبرميل عند التسوية.

و قفزت أسعار النفط أكثر من 5 بالمائة يوم الخميس حيث بلغت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 24ر64 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الى 92ر 56دولار للبرميل بارتفاع 9ر5 بالمائة.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق جيوسياسي خاص مع التوترات التي تعرفها العلاقات الامريكية الايرانية.

وحسب بعض المحللين فان أسعار الخام ترتفع بفعل تزايد التوترات في الشرق الأوسط بعد إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية تقول الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي.

و بذلك تتصاعد التوترات في منطقة الشرق الاوسط بعد هجومين على ناقلتين قرب مضيق هرمز وهو عنق زجاجة لإمدادات الخام.

و في هذا السياق، قالت و كالة معلومات الطاقة الامريكية الخميس الماضي ان مضيق هرمز يبقى اهم مكان للعبور بالنسبة لمبادلات البترول.

و اضافت انه في 2018 ، بلغ متوسط التدفق االنفطي 21 برميل يوميا ما يعادل 21 بالمائة من اللاستهلاك العالمي للمتنجات البترولية.

من جهة اخرى تبقى الانظار موجهة الى الاجتماع الوزاري السادس لدول الاوبك وحلفائها على رأسهم روسيا و الذي تم تأجيله رسميا الى بداية يوليو المقبل بفيينا و ينتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل للاتفاق القائم بشأن دعم أسعار النفط خلال هذا اللقاء.

يذكر أن منظمة أوبك اتفقت في ديسمبر المنصرم مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019 لمدة ستة أشهر (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها وينتهي الاتفاق هذا الشهر.

كما تبقى الدول المشاركة في اتفاق التعاون ملتزمة به حيث كانت نسبة الامتثال الارادي لاتفاق خفض الانتاج قياسية اذ بلغت 168 بالمائة شهر ابريل الفارط.