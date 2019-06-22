انتشال 9 ضحايا متوفين غرقا بشواطئ ممنوعة للسباحة وبمجمعات مائية

قامت مصالح الحماية المدنية خلال ال48 ساعة الاخيرة من انتشال 9 ضحايا متوفين غرقا، على مستوى شواطئ ممنوعة للسباحة وبرك مائية بعدد من الولايات.

وأوضحت حصيلة للحماية المدنية اليوم السبت أن من بين الضحايا "ستة (6) وفيات على مستوى شواطئ ممنوعة للسباحة و ثلاثة (3) في مجمعات مائية، وذلك على مستوى ولايات، مستغانم بشخصين (2) سكيكدة ، الشلف، عين تيموشنت ، تلمسان، البليدة ، عين الدفلى الى جانب قسنطينة، بشخص واحد (1) في كل ولاية.

من جهة أخرى سجلت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة 6694 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة ، حيث شملت التدخلات "مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق وغيرها.