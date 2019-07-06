التجمع الوطني الديمقراطي يعلن تأجيل الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي تأجيل الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني التي كانت مقررة اليوم السبت إلى تاريخ لاحق.

وأوضح الحزب في بيان له نشر على صفحته الرسمية عبر الفيسبوك، أنه "بعد التشاور مع أغلبية أعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، اجتمع أعضاء المكتب الوطني أمس الجمعة بالمقر المركزي للحزب، حيث تم الاتفاق على تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقررة اليوم إلى تاريخ يعلن لاحقا".

للإشارة، فقد كان من المقرر خلال هذه الدورة الاستثنائية انتخاب أمين عام بالنيابة لإدارة شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر، وهذا خلفا لأحمد أويحيى المتواجد رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضايا فساد.