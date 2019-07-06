حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 45 آخرين خلال ال 48 ساعة الاخيرة

لقي 22 شخصا حتفهم وأصيب 45 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 21 حادث مرور خلال ال48 ساعة الاخيرة بمناطق متفرقة من الوطن، حسب ما افادت به السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجلفة بوفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح على إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق الوطني رقم 40 ببلدية مليلحة.

من جانب آخر، تدخل غطاسو الحماية المدنية بولايتي بومرداس وعنابة من أجل انتشال ضحيتين من جنس ذكر يبلغان من العمر 16 و 40 سنة توفيا غرقا على مستوى كل من شاطئ الصخرة المفتتة (ممنوع للسباحة) وشاطئ سيدي سالم (مسموح للسباحة).

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لإخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة بولايات الجزائر، بجاية، البويرة، سكيكدة وإليزي.

وبولاية بسكرة، تدخل افراد الحماية المدنية على إثر انفجار غاز بمنزل بحي حبزي تسبب في إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى، الى جانب تقديم الاسعافات لشخصين بولاية قسنطينة أصيبا بجروح على إثر انفجار قارورة غاز البوتان بمنزل على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي.