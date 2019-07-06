البيض: وضع إطار و موظف بمديرية التربية تحت الرقابة القضائية في قضية فساد

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض بوضع إطار و موظف بمديرية التربية بالولاية تحت الرقابة القضائية و توجيه استدعاءات مباشرة لـ10 أشخاص في قضية فساد، حسبما علم السبت لدى مصالح أمن الولاية.

و أفاد المصدر، أن قاضي التحقيق استمع مؤخرا لـ 12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 38 سنة و 60 سنة في قضية فساد تتعلق بالتزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و اختلاس أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة.

و تعود حيثيات هذه القضية التي عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية إلى حوالي شهرين و ذلك بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح الأمنية بخصوص التزوير في ترقية موظفين تابعين لمديرية التربية بالولاية.

و بعد فتح تحقيق معمق في القضية، تم استدعاء و الاستماع لـ 12 موظفا بقطاع التربية و أنجز ملف قضائي في حق هؤلاء الأطراف حولوا بموجبه على الجهات القضائية المختصة لدى محكمة البيض.

و أمر على إثر ذلك قاضي التحقيق بوضع كل من رئيس مصلحة المستخدمين و التفتيش و مساعد مصالح اقتصادية رئيسي بمديرية التربية تحت الرقابة القضائية فيما استفاد باقي الأطراف الـ10 من استدعاءات مباشرة، وفقا لذات المصدر.