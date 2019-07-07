الخبير يونس قرارللإذاعة : التسجيل الالكتروني في الجامعة الجزائرية وفر للقطاع 100 مليار سنتيم سنويا

دعا الخبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال يونس قرار الى التفكير في سياسة شاملة لرقمنة الادارات و المؤسسات في الجزائر ، مشيرا الى أن التسجيل الالكتروني الذي تبنته الجامعات الجزائرية مكن من توفير 100 مليار سنتيم سنويا .

وأوضح قرارخلال نزوله ضيفا على القناة الأولى أن " الذهاب إلى الرقمنة يجب ان يكون من أجل تقديم خدمة جيدة و تقليص التكاليف وكذا التحضير لمرحلة ما بعد البترول " .

وذكرالخبير بما تتكبده الجزائر من خسائر بسبب عدم استكمال مشروع الرقمنة مشيرا إلى أن البروفيسور شمس الدين شيتور أشرف على دراسة اوضحت بأن الجزائر تضيع سنويا 80 مليون دولار بسبب تنقلات المواطنين للحصول على المعلومات و التي كان يمكن تجنبها عن طريق تقديم الخدمات الالكترونية والتطبيقات .

وأضاف قرار ان سبب عدم تعميم مشروع الرقمنة يعود لغياب ارادة سياسية " لان الرقمنة وسيلة رادعة للفساد فهي تقدم شفافية ومتابعة و تتيح العمل تحت الاضواء الكاشفة "

من جانب آخر أكد المستشار السابق لوزارة البريد والخبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال أن التطبيقات الالكترونية فتحت أبوابا جديدة للاقتصاد والصناعة في العالم لذلك وجب على الجزائر الاستشراف و التموقع الجيد في السوق الدولية وتحديد موقعنا في السنوات العشر المقبلة " بالإضافة الى اختيار الحلفاء الاستراتيجيين الذين يسمحون لنا بالمساهمة في تصميم منتوجاتهم بدل التسويق لها .

ودعا يونس قرار الى تشجيع انشاء مشاريع مصغرة في تكنولوجيات الاعلام والاتصال بكفاءات محلية قائلا "انشاء مؤسسات صغير ة مختصة في تكنولوجيات الاتصال بكفاءات جزائرية يمكن ان نجني به ملايير الدولارات " وهو ما يستلزم سياسة واستشراف يستطرد الضيف .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية