ميترو الجزائر: الانطلاق قريبا في انجاز المقطع الرابط بين ساحة الشهداء وباب الواد

أفاد وزيرالاشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة السبت بالجزائر أن الحكومة قد أعطت موافقتها لانطلاق انجاز مقطع مترو العاصمة الرابط بين ساحة الشهداء و باب الواد في الاشهر المقبلة.

و اوضح الوزير على هامش زيارة تفقد لمشاريع قطاعه بولاية الجزائر، أن اشغال توسعة ميترو العاصمة من الناحية الشرقية "جد متقدمة"، مضيفا أن الحكومة قد أعطت موافقتها للانطلاق في انجاز المقطع الذي يربط محطة ساحة الشهداء بباب الواد في الاشهر المقبلة و الذي يندرج في اطار توسعة الميترو من الناحية الغربية.

و استطرد قائلا ان اشغال مشروع توسعة ميترو الجزائر من الناحية الشرقية هي حاليا في طور الانجاز من طرف المجمع العمومي كوسيدار و الذي اسندت اليه بناء مقطعين يشملان الحراش- مطار هواري بومدين الدولي و كذا حي عين النعجة و براقي.

و اضاف كورابة انه "بدون شك" بعد الانطلاق في هذا المقطع سوف يفك الخناق على الجهة الغربية للجزائر العاصمة لما تعرفه من ازدحام مروري و "المشاكل الكبيرة "التي يعرفها المواطن في تنقله اليومي.