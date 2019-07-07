خبراء يؤكدون صعوبة استرجاع الأموال المهربة للخارج

حذر خبراء اقتصاديون من صعوبة استرجاع الأموال المهربة الى الخارج، خاصة تلك المسجلة بأسماء مستعارة، فيما أكدوا إمكانية استعادة الأموال الموجودة بالجزائر حتى المسجلة بأسماء أفراد عائلات الفاسدين المتابعين قضائيا.

وأكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق للقناة الإذاعية الأولى أن الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج، تكمن صعوبة استرجاعها في كون الكثير منها مسجل بأسماء مستعارة يصعب الوصول إلى أصحابها، مؤكدا أن الأموال المسجلة بأسماء أصحابها يمكن استعادتها بتفعيل الاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد، وينطبق عليها ما ينطبق على الأموال الموجودة في الجزائر.

من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد خبري أن القضاء يستطيع تجميد اموال الفاسدين المتابعين قضائيا، مؤكدا أن القضاء يملك صلاحية تجميد أصول هذه الأموال، أو تعيين متصرف إداري أو حارس قضائي إلى غاية الحكم النهائي.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية