المستويات المنخفضة من الكوليسترول "الضار" تزيد فرص السكتة الدماغية

أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة "ولاية بنسلفانيا" الأمريكية, أن المستويات المنخفضة بشكل مفرط من الكوليسترول الضار (البروتين الدهني منخفض الكثافة) قد تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.

وقال شيانغ قاو أستاذ علوم التغذية ومدير مختبر علم الأوبئة الغذائية في الجامعة, "أردنا توسيع نطاق المعرفة في هذا المجال من خلال التحقيق في القضية مستقبلا في مجموعة كبيرة مع قياسات الكوليسترول " أل دي أل" متعددة لالتقاط الاختلاف مع مرور الوقت".

وباستخدام بيانات من السجلات الطبية لحوالي 100 ألف مشارك, فحص العلماء العلاقة بين مستويات الكوليسترول الضار وخطر السكتة الدماغية النزفية, والتكيف مع الإرباك المحتمل, بما في ذلك العمر والجنس وضغط الدم و الأدوية الأخرى.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تقل مستويات الكوليسترول لديهم عن 70 ملليغراما لكل ديسيلتر لديهم خطر الإصابة بسكتة نزفية أعلى بشكل ملحوظ من أولئك الذين لديهم مستويات كولسترول " أل دي أل" أكبر من أو يساوي 70 ملغ / ديسيلتر.

وأوضح الباحثون أن احتمال الإصابة بسكتة دماغية كان أعلى بنسبة 169 بالمائة بين المشاركين الذين تقل مستويات الكوليسترول لديهم عن 50 مغ/دل عن أولئك الذين كانت مستوياتهم بين 70 و99 ملغ/ ديسيلتر.