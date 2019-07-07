تويوتا تختبر خلايا شمسية مطورة بأجسام السيارات الكهربائية لشحن البطارية أثناء القيادة

كشف تقرير حديث أن شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات تختبر حاليا نسخة جديدة ومحسّنة من "خلايا الطاقة الشمسية" التي أتاحتها من قبل على طراز سيارتها Prius PHV الحصرية في اليابان.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكي، فيمكن للنسخة المحدثة الجديدة من الخلايا تحويل الطاقة الشمسية بنسبة 34 ٪ وما فوق، وهو أفضل بكثير من الإصدار التجاري الحالي البالغ 22.5 ٪، وعلى عكس سابقتها، يمكنها أيضًا شحن بطارية قيادة السيارة خلال تحرك السيارة فعليًا، وتعويض كمية كبيرة أثناء استخدام السيارة.

وبحسب التقرير، سيوفر النظام الجديد ما يصل إلى 44.5 كم من المدى الإضافي يوميًا بينما تكون متوقفة وممتصة لأشعة الشمس، ويمكن أن تضيف ما يصل إلى 56.3 كم من الطاقة لكل من نظام القيادة وبطارية الطاقة الإضافية الموجودة التى تدير نظامAC، ونظام الملاحة وغيرها الكثير.

وباستخدام ألواح خلايا الطاقة الشمسية المعاد تصميمها والذي يبلغ قطره 0.03 مم فقط، يمكن لمهندسي السيارات وضع هذه الألواح على مساحة سطح أوسع بكثير من السيارة مقارنة بالإصدار الحالي، مع وجود ألواح خلايا شمسية تلتف حول مكونات الجسم المغطاة، بما في ذلك الباب الخلفي والغطاء بسهولة نسبية.

ويمكن للنظام الآن العمل أثناء قيادة السيارة فعليًا، وذلك بفضل التغييرات التى طرأت على كيفية تغذية الطاقة المولدة بالنظام، والذي يعد خطوة هائلة فيما يتعلق بأحدث جيل، ومن المنتظر أن تصل مركبة الاختبار الجديدة هذه إلى الطريق فى اليابان في أواخر جويلية، وتجرى تجارب عبر مجموعة من المناطق المختلفة لاختبار قدراتها في ظروف الطقس والقيادة المختلفة.