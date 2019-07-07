فتح تحقيق حول فيديو لمواجهات مع الشرطة خلال مسيرة الجمعة

أمر المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة بفتح تحقيق بخصوص فيديو يظهر مواجهات مع الشرطة, يرجح أنها حدثت الجمعة المنصرم, حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني, هذا الأحد, في بيان لها.

و أوضح البيان أن السيد بوهدبة "أمر المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول مضمون الفيديو الذي يظهر مواجهات مع الشرطة, يرجح أن تعود للجمعة الماضي".

كما شدد في ذات السياق على "ضرورة التحري في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التي يفرضها القانون", يضيف ذات المصدر.