البرازيل تحرز بطولة كوبا أميركا للمرة التاسعة في تاريخها

توّج المنتخب البرازيلي بلقب بطولة "كوبا أمريكا 2019" للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه في النهائي على بيرو 3-1 هذا الأحد، في النهائي.

وأحرز ثلاثية منتخب "السامبا" كل من إيفرتون سوسا في الدقيقة 15 وغابرييل جيسوس في الدقيقة 48 وريشارليسون في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، وفي المقابل سجل المهاجم باولو غيريرو هدف بيرو الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وبدأت البرازيل في الاستحواذ على الكرة، بحثًا عن تهديد مرمى الخصم، وبالفعل نجح السليساو في التسجيل من أول فرصة لهم على المرمى، حيث انطلق غابريال جيزوس على الجبهة اليمنى وأرسل عرضية مميزة لإيفرتون الذي كان بدون أي رقابة، وسدد على يمين الحارس جاليسي ويُحرز الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 15.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب بيرو في الدقيقة 41، نظرًا للمس تياجو سيلفا مدافع البرازيل الكرة في منطقة الجزاء.

كما احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب البرازيل، إثر تدخل عنيف من الدفاع على إيفرتون مهاجم السيلساو في الدقيقة 87، ونفذها ريتشالستون بنجاح حيث سدد أقصى يسار حارس بيرو، ليُضيف الهدف الثالث لبلاده، ويقتل أحلام بيرو في العودة.

وكانت البرازيل سحقت البيرو بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وهو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية والأول منذ ظفرها بلقب 2007 في فنزويلا.