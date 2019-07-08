الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بلقبها وتفوز بكأس العالم للسيدات 2019

تمكن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات من الاحتفاظ بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه هذا الأحد على سيدات هولندا في نهائي الكأس التي احتضنت وقائعها العاصمة الفرنسية باريس بهدفين دون مقابل.

وأحرزت هدفي المباراة كل من ميجان رابيينو من ضربة جزاء في الدقيقة 61 وروز لافيل في الدقيقة 69 .

يذكر أن لاعبتي الولايات المتحدة الأمريكية أليكس مورجان وميجان رابيينو حازتا على لقب هدافتي البطولة بالإضافة إلى الإنجليزية الين وايت برصيد 6 أهداف لكل لاعبة.

وانفردت الولايات المتحدة بالرقم القياسي في عدد المباريات التي لم تهزم فيها في النهائيات رافعة رصيدها إلى 17 مباراة دون خسارة، كما عززت رقمها القياسي في عدد الانتصارات المتتالية برفعه إلى 12 فوزا بفارق فوزين عن إنجاز النروج بين عامي 1995 و1999.