طهران: سننفذ الخطوة الثالثة لتقليص إلتزاماتنا النووية بقوة أكبر اذا لم يلتزم الأوروبيون بالاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، هذا الإثنين، أن بلاده ستنفذ خطوتها الثالثة لتقليص التزاماتها النووية بقوة أكبر، إذا لم تف الدول المتبقية في الاتفاق النووي وخاصة الأوروبية بالتزاماتها واكتفت بالحلول الكلامية.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية قوله "يجب على الدول، التي وقعت الاتفاق النووي الالتزام بالوعود التي قطعتها في إطار الاتفاق"، مشيرا إلى أن الخطوات المقبلة، التي ستتخذها إيران خلال 60 يوما، ستكون ضمن إطار عمل الاتفاق".

وأشار المتحدث إلى أن مبعوث الرئيس الفرنسي سيزور إيران الأيام القادمة لإجراء مشاورات بشأن الاتفاق النووي.

وفي المقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريح له " إن إيران لن تمتلك سلاحا نووي، وأنها تفعل الكثير من الأمور السيئة وعليها أن تكون حذرة".

للتذكير فإن إيران أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب عن 300 كيلو غرام، في تحد جديد للولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق العام الماضي.