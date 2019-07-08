النفط يرتفع بدعم من بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط الخام هذا الاثنين مدعومة ببيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي إلى جانب المخاطر الجيوسياسية لكن المخاوف من أن يحد تباطؤ الاقتصاد العالمي من الإقبال على شراء النفط كبحت المكاسب.

وارتفعت العقود الجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات بحلول الساعة 06سا47 بتوقيت غرينتش عند 64,31 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 57,57 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينز الشريك الإداري في فانجارد ماركتس ببانكوك إن الأسعار تلقت دعما من بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت "أفضل من المتوقع لكن المتعاملين حذرون للغاية بشأن استمرار (الفاق) الاقتصادية العالمية الأكثر قتامة".

وتراجع كلا الخامين الأسبوع الماضي بعد أن طغت المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي على مخاطر الإمداد. ونزل برنت بأكثر من ثلاثة بالمائة وانخفض غرب تكساس الوسيط 1,5 بالمائة.