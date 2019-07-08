حادث تقني يتسبب في انقطاع الكهرباء بعدة ضواحي شرق الجزائر العاصمة

08/07/2019 - 13:02

طرأ حادث تقني على الخطوط ذات التيار العالي  الحاملة لشبكة نقل الكهرباء يوم الأحد على الساعة 15 س و55 دقيقة, حسب ما أفاد  الاثنين بيان مديرية توزيع الحراش.   

ولهذا السبب سجلت عدة انقطاعات في الكهرباء في ضواحي عين طاية و برج  الكيفان و باب الزوار و الدار البيضاء و الحراش و المحمدية و الكاليتوس, حسب  ما أوضح البيان.

و أشار نفس المصدر إلى انه تم تجنيد الفرق التقنية لإصلاح العطب بالضواحي  التي سلف ذكرها باستثناء بلدية الحراش التي تأخرت فيها عملية استرجاع الكهرباء  إلى حوالي الساعة 18 س و 23 دقيقة.

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