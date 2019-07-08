حادث تقني يتسبب في انقطاع الكهرباء بعدة ضواحي شرق الجزائر العاصمة

طرأ حادث تقني على الخطوط ذات التيار العالي الحاملة لشبكة نقل الكهرباء يوم الأحد على الساعة 15 س و55 دقيقة, حسب ما أفاد الاثنين بيان مديرية توزيع الحراش.

ولهذا السبب سجلت عدة انقطاعات في الكهرباء في ضواحي عين طاية و برج الكيفان و باب الزوار و الدار البيضاء و الحراش و المحمدية و الكاليتوس, حسب ما أوضح البيان.

و أشار نفس المصدر إلى انه تم تجنيد الفرق التقنية لإصلاح العطب بالضواحي التي سلف ذكرها باستثناء بلدية الحراش التي تأخرت فيها عملية استرجاع الكهرباء إلى حوالي الساعة 18 س و 23 دقيقة.